Японія готує настанови щодо обмеження доступу малих дітей до соцмереж — The Japan Times

У Японії Агентство у справах дітей та сімей підготувало проєкт урядових настанов щодо створення належного середовища для користування дітьми інтернетом і соціальними мережами. Документ передбачає, що батькам та іншим опікунам рекомендуватимуть обмежувати доступ малих дітей до соцмереж та іншого онлайн-контенту.

Шість вікових груп

Проєкт поділяє дітей віком до 18 років на шість вікових груп, оскільки їхня взаємодія із соціальними мережами та онлайн-середовищем змінюється з віком. Для дітей від народження до двох років пріоритетом мають бути безпосередні контакти з іншими людьми. Батькам рекомендують оцінювати мету й необхідність використання дитиною цифрових сервісів, самостійно добирати контент і не допускати надмірного часу, проведеного за цифровими сервісами.

Як повідомляє The Japan Times, для дітей віком від шести до дев'яти років, які починають користуватися пристроями для навчання, проєкт пропонує створювати безпечне онлайн-середовище та давати їм більше можливостей самостійно мислити й робити вибір.

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Приватність підлітків і роль шкіл

Щодо підлітків віком від 13 до 15 років у проєкті зазначено, що батькам варто поважати їхню самостійність і приватність, а не намагатися повністю контролювати їхню активність в інтернеті. У цьому віці діти активніше взаємодіють у соціальних мережах.

Школи мають допомагати учням розвивати власне судження, щоб вони могли належно користуватися соцмережами. Від постачальників цифрових сервісів також очікують створення зрозумілих для дітей механізмів, через які можна звернутися по пораду або повідомити про проблему. Конкретні заходи для остаточних настанов планують обговорити на засіданнях експертів та інших майданчиках.

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