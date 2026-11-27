Уряд Японії планує до кінця року підготувати комплексну стратегію, покликану зберегти економічне зростання в умовах скорочення чисельності населення. Документ має охопити заходи для зміни демографічної тенденції, підтримання економічної та соціальної активності, створення системи соціального забезпечення для всіх поколінь і розвитку сталих місцевих громад, повідомляє The Japan Times.

Чотири напрями стратегії

Для розробки стратегії у жовтні створили раду державних міністрів і експертну групу, роботу яких очолює прем’єр-міністерка Санае Такаїчі. До експертної групи під головуванням колишнього міністра внутрішніх справ Хірої Масуди увійшли 14 осіб, зокрема науковці та керівники компаній.

Рада міністрів має підготувати проєкт документа на основі обговорень експертів. Обидві структури також повинні визначити загальний набір необхідних заходів і механізм реалізації стратегії. Планується розглянути кілька демографічних сценаріїв — залежно від прогнозів народжуваності та різного рівня припливу іноземних працівників.

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Штучний інтелект і нестача робочої сили

Одним із ключових викликів уряд називає збереження економічного потенціалу та послуг соціального забезпечення за умов зменшення робочої сили. Серед можливих інструментів — підвищення продуктивності завдяки використанню штучного інтелекту.

Населення Японії почало скорочуватися після піку в 128,08 млн осіб у 2008 році. У 2025 році сумарний коефіцієнт народжуваності — середня очікувана кількість дітей, народжених однією жінкою протягом життя, — знизився до рекордного рівня 1,14. За даними Національного інституту досліджень населення і соціального забезпечення, спад відбувається приблизно на 15 років швидше, ніж передбачали попередні прогнози. Такаїчі заявила, що скорочення населення є тихою кризою, яка послаблює національну силу Японії.

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