Японія і США обговорили виробництво боєприпасів — The Japan Times

Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі та глава Пентагону Піт Гегсет зустрілися в Себу на Філіппінах на полях розширеної зустрічі міністрів оборони АСЕАН. Сторони обговорили нарощування виробництва боєприпасів і стратегію стримування, покликану позбавити противника можливості досягти успіху, повідомляє The Japan Times.

Шоста особиста зустріч

Ці переговори стали шостою особистою зустріччю двох очільників оборонних відомств. Після них Гегсет написав у X, що США та Японія просувають спільне бачення миру через силу.

За його словами, стратегічна узгодженість союзників є необхідною для формування надійної оборони, здатної позбавити противника можливості досягти мети. Серед складових такого підходу він назвав збільшення інвестицій, розширення доступу, реалістичніші навчання та посилення виробництва боєприпасів, необхідних силам союзників.

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Американські та японські посадовці раніше пояснювали, що ця стратегія має зробити агресію фізично нездійсненною або неприйнятно дорогою, аби відвернути напад.

Оборонна співпраця

Токіо й Вашингтон також прагнуть поглибити співпрацю в оборонній промисловості та прискорити спільне виробництво передових ракетних систем. Коїдзумі мав провести двосторонні переговори з колегами зі США, Філіппін, Індії та Південної Кореї, а також узяти участь у чотиристоронній зустрічі з міністрами оборони США, Філіппін і Австралії.

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь не прибув на цьогорічні розширені зустрічі міністрів оборони АСЕАН. Міністерство оборони КНР повідомило, що замість нього Китай направив на Філіппіни аташе з питань оборони. Як зазначає видання, Токіо, за повідомленнями, розглядає нову середньострокову ціль оборонних витрат на рівні 3,5% ВВП.

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