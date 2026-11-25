Японія прагне стати світовою державою у сфері штучного інтелекту, поступаючись лише США та Китаю. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Kyodo News, яке цитує джерело, обізнане зі змістом проєкту основних положень економічної безпекової політики.

Автономність у сфері ШІ

Проєкт планують включити до трьох ключових документів політики безпеки. Він передбачає, що Японія відіграватиме провідну роль в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі посилення конкуренції у сфері розробки штучного інтелекту.

Документ закликає до створення ШІ-автономії, щоб не залежати від інших країн. Також у ньому пропонують механізм захисту чутливих персональних даних після серії порушень захисту даних, пов’язаних із несанкціонованим доступом.

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Інвестиції та критичні сектори

Японія має намір зміцнювати внутрішні спроможності з розробки та виробництва ШІ, а також розширювати співпрацю з країнами-однодумцями. Це має зменшити залежність від окремих держав або компаній.

Уряд планує цільові інвестиції в напрями, де країна може здобути конкурентну перевагу. Серед них — базові моделі для «фізичного ШІ», який дає машинам змогу діяти у реальному світі.

З урахуванням уроків війни Російської Федерації — держави-агресора — проти України Токіо також планує поглибити співпрацю держави й бізнесу. Зокрема, передбачено спільні навчання з моделювання сценаріїв для оцінювання ризиків у критичних секторах, зокрема продовольстві та енергетиці, включно з електроенергетикою.

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