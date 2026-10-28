Японія може послабити правила для дитячих велокрісел — The Japan Times

У Японії Центр безпечного водіння провів перше засідання експертної групи, яка розглядає можливість пом’якшити обмеження за віком, зростом і вагою дітей, яких можна перевозити у спеціальних кріслах на велосипедах. Нині такі крісла загалом дозволено використовувати лише для дітей, які ще не пішли до початкової школи, повідомляє The Japan Times.

Перевірка безпечної ваги

Експерти мають провести випробування, щоб з’ясувати, як вага дитини впливає на керованість і безпеку велосипеда. Зокрема, вони оцінюватимуть стійкість велосипеда під час руху та ризик перекидання на поворотах. Також планують протестувати навантаження, що перевищують чинні рекомендації.

Звіт групи планують підготувати до кінця березня наступного року. Після цього Національне поліцейське агентство Японії розгляне перегляд чинних норм, сформує оновлені вимоги та повідомить про них поліцейські управління префектур.

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Чинні обмеження

До складу групи увійшли викладачі університетів, які спеціалізуються на транспортній інженерії та аналізі даних, а також представники Японського інституту просування велосипедного руху. У дискусіях також братимуть участь Національне поліцейське агентство та столична поліція Токіо.

Сертифікаційне маркування безпеки SG рекомендує використовувати дитячі велосипедні крісла для дітей зі зростом до 120 сантиметрів і вагою до 24 кілограмів. Японське законодавство загалом забороняє їзду на велосипеді удвох, однак комісії з громадської безпеки в префектурах допускають перевезення до двох дітей дошкільного віку за наявності відповідних крісел.

Батьки роками закликають послабити обмеження, пояснюючи це потребою перевозити дітей велосипедом і після початку навчання у школі — зокрема для поїздок до школи або на медичні прийоми. Ці заклики посилилися після запровадження у квітні системи штрафів на місці за порушення велосипедних правил, яка передбачає штраф за незаконну їзду удвох.

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