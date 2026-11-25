У Японії суперечка щодо обсягу п’ятирічних оборонних видатків наближається до вирішальної стадії. До кінця року країна має переглянути три ключові документи у сфері безпеки, у межах чого визначатимуть параметри плану.

Розбіжності щодо суми

Прихильники фінансової стабільності пропонують передбачити на п’ять років від 50 трлн до 60 трлн єн. Водночас прихильники збільшення оборонних витрат наполягають, що для цього потрібно щонайменше 70 трлн єн.

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Пропозиція Міноборони

Як повідомляє The Japan Times, остаточна сума може вплинути на темпи нарощування оборонних спроможностей Японії та її відносини зі США.

Міністерство оборони Японії лобіювало збільшення видатків до 80 трлн єн протягом наступних п’яти років. Такий обсяг майже вдвічі перевищив би п’ятирічний план на 43 трлн єн, оголошений у 2022 році.

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