Японія нагородить астронома Марекі Хонму медаллю з фіолетовою стрічкою — The Japan Times

У Японії восени медалі пошани отримають 736 людей і 25 організацій. Серед відзначених — 55-річний астроном Марекі Хонма, професор Національної астрономічної обсерваторії Японії, який брав участь у проєкті зі створення першого знімка чорної діри.

Відзнака за наукові здобутки

Хонмі вручать Медаль із фіолетовою стрічкою, якою нагороджують за визначні досягнення в науці, спорті або мистецтві. Він очолював японську команду міжнародного дослідницького проєкту Event Horizon Telescope. У межах цього проєкту радіотелескопи в різних частинах світу об'єднали для фотографування чорної діри, повідомляє The Japan Times.

Інші лауреати

Медаль із фіолетовою стрічкою також отримає сучасний художник Йошітомо Нара, відомий зображеннями дівчат із великими очима та роботами із собаками. Уряд відзначив його внесок у розвиток сучасного мистецтва Японії.

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До переліку нагороджених цією медаллю увійшли віцепрезидентка Університету Кейо та фахівчиня з хірургії Юко Кітаґава, а також професор електронної інженерії Токійського університету Такао Сомея. Медаль із блакитною стрічкою за внесок у розвиток промисловості та соціального добробуту вручать, зокрема, керівнику виробника саке Fukuchiyo Shuzo Наокі Ііморі.

Із 736 нагороджених 160 — жінки. Медаль із фіолетовою стрічкою мають отримати 13 людей, зокрема одна жінка, а Медаль із блакитною стрічкою — 443 людини, серед яких 132 жінки.

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