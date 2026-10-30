Японія не надала Непалу дані про кандидата в посли — Kathmandu Post

Японія відмовилася надати парламентському комітету Непалу інформацію про кандидата на посаду посла в Токіо Джіґ'яна Кумара Тхапи, пославшись на конфіденційність персональних даних. Комітет перевіряє, чи мав Тхапа статус постійного резидента Японії та чи отримував виплати або інші пільги з державних коштів цієї країни, повідомляє Kathmandu Post.

Перевірка кандидатури

Комітет двічі звертався до Міністерства закордонних справ Непалу із запитом отримати від японської сторони відомості про статус резидентства Тхапи, його фінансові зобов’язання та можливі зв’язки з японськими державними установами. МЗС скерувало відповідні запити до посольства Непалу в Токіо.

За даними непальського зовнішньополітичного відомства, японська сторона повідомила, що не може розкрити відомості про фінансові справи, родину та інші особисті обставини кандидата. Комітет попросив міністерство надати цю відповідь письмово.

У поданих комітету документах Тхапа вказав роботу зокрема в Kanagawa International Foundation та Японському агентстві міжнародного співробітництва, а також співпрацю з японськими міністерствами, університетами й іншими організаціями.

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Строк для рішення

Кабінет міністрів Непалу запропонував кандидатури послів до 13 країн 18 вересня, а 23 вересня їх передали до парламентського комітету. За правилами комітет має завершити слухання і надіслати рішення протягом 45 днів — у справі Тхапи цей строк спливає 5 листопада.

Голова комітету Бодх Нараян Шрешта заявив, що члени органу мають ухвалити рішення щодо кандидатури в межах установленого терміну. Правила призначення послів Непалу передбачають, що кандидати не повинні мати дозволів на постійне чи тимчасове проживання за кордоном або конфлікту інтересів у державі майбутнього призначення.

Під час слухань Тхапа заявив, що відмовився від японського постійного резидентства у березні. Водночас його дружина та сини, за його словами, зберігають цей статус. МЗС Непалу повідомило комітету, що не отримало документального підтвердження відмови Тхапи від постійного проживання в Японії.

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