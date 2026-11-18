Збірна Тайваню посіла четверте місце на Кубку світу з бейсболу серед гравців до 23 років у Нікарагуа, програвши Японії 4:8 у матчі за бронзові медалі в Манагуа. Про це повідомляє Taipei Times.

Перевага Тайваню на старті

Тайванська команда відкрила рахунок у першому інінгу: Чжен Цзюнь-вей виконав сингл, а Лю Чен-ю приніс команді ран ще одним синглом. У другому інінгу Тайвань збільшив перевагу до 3:0. Сун По-хань і У Бо-сюань послідовно вийшли на базу після синглів, а Є Хун-жень отримав влучання м’ячем, завантаживши бази. Помилка японської команди та результативний сингл Чжена принесли Тайваню ще два рани.

Японія скоротила відставання в другому інінгу завдяки дворановому хоумрану Томохіро Мацунаги. У третьому інінгу японці зрівняли рахунок: Кокі Мацусіма після синглу викрав другу базу, просунувся на третю через помилку суперника, а Кікю Ямасіта відбив результативний сингл.

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Два хоумрани Мацунаги

У четвертому інінгу Мацунага вибив свій другий дворановий хоумран, вивівши Японію вперед — 5:3. У п’ятому інінгу японська збірна додала ще три рани. Релівер Сюй Шао-цзе завантажив бази двома уоками та хітом, після чого дозволив супернику набрати ран після уоку за завантажених баз. Ван Сюань-ці, який замінив його, пропустив дворановий дабл від Юсіна Міцуї.

Тайвань перервав чотириінінгову безрезультативну серію в сьомому інінгу, коли Сун відбив результативний сингл за завантажених баз, однак розвинути атаку не зміг. Поразку записали на У Жуй-цуна, який пропустив два зароблені рани за один інінг роботи.

Шлях до Суперраунду

На груповому етапі Тайвань посів третє місце, зазнавши двох поразок, але вийшов до Суперраунду. Там команда перемогла Південну Корею, Японію та Венесуелу, зокрема японців — 2:1. Найкращим результатом Тайваню після переходу турніру з формату U-21 на U-23 у 2016 році було третє місце у 2022 році.

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