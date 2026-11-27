Міністерство оборони Японії 27 листопада оприлюднило нові правила використання штучного інтелекту Силами самооборони. Документ визначає п’ять базових принципів, серед яких — збереження за людьми повноважень ухвалювати рішення та нести відповідальність, повідомляє The Japan Times.

П’ять принципів використання ШІ

У документі Defense AI Vision Міністерство оборони заявило про намір перейти від окремих прикладних рішень до етапу, на якому ШІ змінюватиме спосіб застосування оборонних спроможностей. Нові настанови розвивають базову політику просування штучного інтелекту, яку відомство оприлюднило у 2024 році.

Окрім людського контролю за рішеннями, правила передбачають дотримання міжнародного та внутрішнього законодавства, забезпечення безпеки, надійності, прозорості й підзвітності систем. Також міністерство наголосило на необхідності уникати надмірної залежності від конкретних технологій, продуктів або компаній і починати впровадження ШІ з визначення операційних потреб і викликів.

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Обробка даних і спільні операції

Відомство заявило, що не має наміру створювати повністю автономну летальну зброю, яка діятиме поза людським контролем. ШІ планують використовувати для ефективнішого аналізу радіолокаційних даних, супутникових і аерознімків, а також даних радіоелектронної розвідки.

Настанови також передбачають застосування фізичного ШІ для виконання місій без ризику для персоналу. У співпраці із союзниками та країнами-однодумцями Японія прагнутиме створити умови, за яких інформацію й аналітику, отримані з різних систем і за допомогою ШІ, можна буде взаємно розуміти й використовувати у спільних місіях. Водночас країна має зберігати незалежні структури командування і контролю та контроль над чутливими даними.

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