У Японії космічне агентство JAXA почне поетапно передавати корпорації Mitsubishi Heavy Industries (MHI) операції із запуску ракет-носіїв H3. Передавання розпочнеться з наступного запуску, заявив міністр науки Йошіхіро Секі, повідомляє The Japan Times.

Першою буде конфігурація H3-22

Передавання операцій розпочнуть із конфігурації H3-22, оснащеної двома рідинними двигунами LE-9 і двома твердопаливними прискорювачами SRB-3. Це одна з трьох конфігурацій ракети H3 та та, що має найкращі результати запусків: успішними були п’ять із семи стартів.

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Нові компоненти запускатиме JAXA

H3 — двоступенева ракета-носій на рідкому паливі, яку JAXA та Mitsubishi Heavy Industries розробили спільно. Перший її зразок зазнав невдачі у 2023 році, а ракета №8 — у грудні минулого року. Після цього H3 здійснила три успішні запуски поспіль, що, за оцінкою джерела, свідчить про достатній рівень технічної зрілості системи.

JAXA продовжить проводити запускові операції, коли до практичного використання вводитимуть нові компоненти, зокрема вдосконалену версію двигуна LE-9. Передавання таких операцій MHI відбуватиметься після підтвердження технічної надійності цих рішень.

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