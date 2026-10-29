Японія планує новий порядок відставки недієздатних голів місцевої влади — The Japan Times

Міністерство внутрішніх справ Японії планує надіслати місцевим органам влади роз’яснення, за яким заступники керівників зможуть ухвалювати рішення про відставку губернаторів префектур або мерів, які через хворобу чи інші причини не здатні висловити свою волю. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на джерела в міністерстві.

Рішення на підставі медичного висновку

Відомство найближчим часом має надіслати місцевим органам влади відповідне роз’яснення. Очікується, що відставка буде можлива, якщо заступник керівника ухвалить рішення на підставі висновку незалежного лікаря. Такий висновок має засвідчувати, що посадовець через хворобу або травму, ймовірно, не прийде до тями.

Заступник також повинен буде повідомити про це рішення місцевим зборам. Міністр внутрішніх справ Хісаюкі Фудзії, як очікується, пояснить тлумачення закону про місцеве самоврядування цього тижня.

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Приводом став випадок в Акіті

Ініціатива з’явилася після ситуації в містечку Хатірогата в префектурі Акіта. У травні місцеві збори були змушені висловити недовіру тодішньому меру Кікуо Хатакеямі, який втратив свідомість під час перебування на посаді, щоб уможливити його відставку.

Чинний закон про місцеве самоврядування не передбачає механізму, за яким керівник префектури чи муніципалітету, нездатний повідомити про своє рішення, міг би залишити посаду, окрім вотуму недовіри місцевих зборів або петиції жителів про відкликання посадовця. Після цього Хатірогата та Національна асоціація губернаторів попросили міністерство створити новий механізм, який дозволяв би відставку на підставі звернення родини або медичного висновку.

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