Японія планує перетворити бригаду на дивізію на Окінаві — Taipei Times

Міністерство оборони Японії планує цього фінансового року перетворити 15-ту бригаду Сухопутних сил самооборони, дислоковану в Нахі на Окінаві, на дивізію. План готують на тлі напруженості в Тайванській протоці та Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомляє Taipei Times. Видання посилається на Yomiuri Shimbun, яка цитує урядові джерела.

Бронетехніка в Нахі

У межах розширення Японія планує вперше постійно розмістити в гарнізоні Наха колісні бойові машини Type 16 Maneuver Combat Vehicle та нові модульні броньовані машини AMV. Type 16 має вісім коліс, оснащена 105-міліметровою гарматою та може розвивати швидкість приблизно до 100 км/год.

Порівняно з гусеничними танками ці машини мобільніші на дорогах і краще придатні для повітряного транспортування. Японія розглядає їх як один з основних елементів оборони південно-західних островів. У 2022 році машини Type 16 з інших підрозділів доправляли на острів Йонаґуні, розташований приблизно за 110 км від Тайваню, для випробувань під час спільних японсько-американських навчань.

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Нові AMV планують розмістити на головному острові Окінава та островах Сакісіма. Частина цих машин уже прибула до гарнізону Наха. За даними джерел, AMV мають посилити захист військовослужбовців і можливості перевезення особового складу.

Чисельність і командування

Після перетворення бригади на дивізію чисельність Сухопутних сил самооборони Японії на Окінаві має зрости приблизно з 2300 до 3900 військових. Кількість піхотних полків планують збільшити з одного до двох.

Також оборонне відомство перебудовує систему командування. Західна армія, відповідальна за оборону Окінави, планує передати під командування оновленої 15-ї дивізії сили безпеки Міяко, дислоковані на Міякодзімі, та сили безпеки Яеяма на Ішіґакі. Нині обидва підрозділи безпосередньо підпорядковані Західній армії. У гарнізоні Наха також мають створити новий розвідувально-бойовий підрозділ із машинами Type 16 для швидкого реагування та розвідки на передовій.

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