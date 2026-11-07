Японія планує посилити освітні програми для військових США на Окінаві — The Japan Times

Уряд Японії планує посилити освітні програми для військовослужбовців США на Окінаві після справи про ймовірне вбивство та викрадення майна, до якої причетний американський морський піхотинець. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на міністра закордонних справ Японії Тосіміцу Мотеґі.

Програми про Окінаву

Японська влада враховуватиме думку префектури в інформаційних матеріалах, які надають американським військовим перед направленням до Японії. Заходи із запобігання повторенню інцидентів узгодили уряд Японії та Сили США в Японії.

Вони передбачають якнайшвидше запровадження лекцій представника МЗС Японії з питань Окінави. У 2027 фінансовому році сторони також планують розпочати нову освітню програму про культуру та історію Окінави.

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Японія і США мають намір збільшити частоту спільного патрулювання та розширити райони його проведення в префектурі. Мотеґі заявив, що важливо вживати дієвих заходів для запобігання інцидентам, а Японія продовжить консультації зі Сполученими Штатами.

Обмеження для військових

Американському морському піхотинцю, який служив на базі США на Окінаві, висунули обвинувачення у ймовірному вбивстві жінки в номері готелю в Наха 3 жовтня та викраденні її речей.

Військові США на Окінаві повідомили, що продовжать до 7 грудня комендантську годину з опівночі до 5:00 для військовослужбовців нижчих рангів. Для старших за званням обмеження мають завершитися в неділю за встановленим графіком. Усім військовим до 7 грудня також заборонено вживати алкоголь поза місцем проживання після опівночі.

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