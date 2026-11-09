Японія планує створити ШІ-застосунок для вивчення мови з аніме — The Japan Times

У Японії планують створити застосунок для вивчення японської мови на основі штучного інтелекту, який дозволить молодим шанувальникам аніме та манґи за кордоном вести діалоги з популярними персонажами. Розробку має здійснити Японська фундація на запит Міністерства закордонних справ країни після затвердження бюджету на наступний фінансовий рік, повідомляє The Japan Times.

Запуск очікують до 2028 фінансового року

Завершити створення застосунку планують до 2028 фінансового року. Його основною аудиторією мають стати молоді люди за межами Японії, які цікавляться аніме та манґою. ШІ має забезпечити можливість практикувати японську мову в діалогах із персонажами популярних аніме й манґи.

У попередніх застосунках і вебсайтах Японська фундація використовувала оригінальних персонажів через обмеження, пов’язані з авторськими правами. Для нового проєкту організація має намір провести переговори з правовласниками, щоб отримати дозвіл на використання відомих персонажів. Це також стане першим випадком використання штучного інтелекту в мовних сервісах фундації.

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Аніме як інструмент культурної дипломатії

Японія прагне посилити культурну дипломатію, перетворюючи міжнародний інтерес до своїх культурних продуктів на ширше коло прихильників країни. Особливу увагу приділяють державам Африки, Центральної та Південної Америки, де Японія має слабші позиції, ніж на інших ринках.

За опитуванням Японської фундації за 2024 рік, 61,3% учнів закордонних закладів японської мовної освіти назвали інтерес до аніме, манґи, J-pop і японської моди мотивацією для вивчення японської. Кількість тих, хто вивчає японську за межами країни, сягнула рекордних 4 мільйонів — на 5,4% більше, ніж у попередньому опитуванні 2021 року.

Міністерство закордонних справ Японії подало запит на 1,83 мільярда єн, або $11,6 мільйона, на 2027 фінансовий рік для підтримки поширення японського контенту за кордоном. Міністерство сподівається, що новий застосунок розширить доступ до мовної освіти в регіонах, де бракує шкіл і кваліфікованих викладачів, та стане відносно недорогою альтернативою відкриттю нових освітніх центрів.

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