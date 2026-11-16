Японія планує створити в Азії мережу обміну даними про лиха — The Japan Times

Уряд Японії планує створити в Азії мережу для обміну інформацією про природні катастрофи та досвідом, накопиченим у Південно-Східній Азії. Ініціатива має заохотити країни регіону запроваджувати системи раннього попередження, які аналізують метеорологічні дані й надсилають сповіщення до настання стихійного лиха, повідомляє The Japan Times з посиланням на урядові джерела.

Оголошення на COP31

Японська влада планує представити ініціативу під час 31-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату — COP31, що відбувається в Туреччині. Через нову мережу уряд хоче поширювати знання та приклади застосування систем раннього попередження із шести країн Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Супутники, радари та попередження

Такі системи аналізують дані, зібрані супутниками й радарами, щоб попереджати людей, які можуть зазнати шкоди від стихійних лих. У Японії до подібних сервісів належать державна система попереджень про тепловий удар і сервіс Kikikuru, що показує на карті ризики зсувів і повеней.

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У 2023 році Японія започаткувала державно-приватний проєкт для поширення послуг, заснованих на системах раннього попередження, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У його межах досліджували потреби ринку та доцільність упровадження таких сервісів у державах АСЕАН, а також підтримували компанії, які прагнули розвивати відповідний бізнес у цих країнах.

Зокрема, у Таїланді, де значною проблемою є раптові повені через різкі зміни погоди, японська компанія Weathernews надає прогнози та попередження про раптові локальні зливи. Японський уряд розраховує, що мережа допоможе поширити системи раннього попередження в Азії та зменшити втрати й збитки, пов’язані зі зміною клімату.

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