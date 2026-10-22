Японія планує запровадити безготівкову сплату штрафів у липні 2027 — The Japan Times

Національне поліцейське агентство Японії планує з липня 2027 року поступово запровадити по всій країні безготівкову оплату штрафів за незначні порушення правил дорожнього руху. Скористатися новим способом зможуть, зокрема, велосипедисти, яким виписали штраф. Про це повідомляє The Japan Times.

Оплата через QR-код

Повідомлення про порушення, відомі як «сині талони», планують доповнити QR-кодами. Після сканування коду смартфоном чи іншим пристроєм порушник потраплятиме на сайт для оплати.

На сайті потрібно буде ввести дані, вручну зазначені у повідомленні, зокрема суму штрафу, обрати спосіб оплати та завершити транзакцію. Підтвердження про оплату надсилатимуть електронною поштою або іншим способом.

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Комісія та чинний порядок

Серед доступних варіантів очікуються платіжні застосунки, оплата через сервіси магазинів крокової доступності та інтернет-банкінг. За безготівкову операцію доведеться сплачувати комісію в кілька сотень єн.

Можливість оплатити штраф особисто в банку або поштовому відділенні залишиться. Такий спосіб не передбачає комісії, однак нині доступний лише в робочі години установ.

Із червня 2021 року агентство проводить експеримент у префектурах Акіта та Сімане, де штрафи можна сплачувати банківським переказом через інтернет-банкінг або банкомати. Торік рівень використання цього способу оплати становив 14,6%. У 2025 фінансовому році в Японії видали близько 3,85 млн повідомлень про дорожні штрафи на загальну суму приблизно 38 млрд єн.

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