Японія планує запустити однорічну програму підготовки вчителів — The Japan Times

Міністерство освіти Японії планує створити нову однорічну програму, яка дасть змогу дорослим з університетською освітою отримати ліцензію на викладання в школах. Ініціатива має полегшити перехід до вчительської професії та допомогти залучити більше педагогів, повідомляє The Japan Times.

Умови для учасників

Програма буде доступною для працюючих дорослих, які мають університетський диплом. Кандидатів відбиратимуть заклади післядипломної освіти разом із місцевими освітніми радами. Після завершення курсу учасники зможуть претендувати на ліцензію для викладання в початкових, молодших або старших школах.

Для завершення програми потрібно буде здобути щонайменше 36 кредитів. Приблизно 10 кредитів припадатимуть на дисципліни з методики викладання та розуміння учнів, ще близько 26 — на практичну підготовку в школах.

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Оплата практики та запуск

Під час практики учасники зможуть отримувати оплату, працюючи за тимчасовою ліцензією на викладання. За задумом міністерства, це має зменшити фінансове навантаження для тих, хто вирішить змінити професію.

Для стандартної ліцензії в початковій школі міністерство планує вимагати щонайменше 57 кредитів, а для молодших і старших шкіл — щонайменше 56. Учасникам нової програми зараховуватимуть 20 кредитів на підставі їхнього досвіду роботи.

Нині дорослим, які не проходили педагогічну підготовку в університеті чи іншому закладі освіти, потрібно три роки, щоб отримати ліцензію через програму закладу післядипломної освіти. Міністерство планує наступного року подати до чергової сесії парламенту законопроєкт про зміни до закону про сертифікацію освітнього персоналу та запустити програму у 2030 фінансовому році, який починається у квітні 2030 року.

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