Уряд Японії в листопаді вперше з лютого 2024 року погіршив оцінку споживчих витрат, зазначивши, що їхнє відновлення, схоже, призупинилося. Зростання цін негативно вплинуло на настрої споживачів, повідомляє Channel NewsAsia.

Оцінка приватного споживання

У жовтні японський уряд заявляв, що споживчі витрати демонструють ознаки відновлення. У листопадовому звіті формулювання змінили: влада вказала, що відновлення приватного споживання, ймовірно, призупинилося.

Водночас загальну оцінку стану економіки не змінили. Уряд вважає, що японська економіка загалом помірно відновлюється. Очікується, що поліпшення умов зайнятості та доходів підтримуватиме це відновлення.

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Експорт і промисловість

Влада вперше з червня підвищила оцінку експорту, заявивши, що він демонструє ознаки відновлення. Причиною назвали пожвавлення поставок до США та Євросоюзу. Раніше уряд вказував на ознаки того, що відновлення експорту зупинилося.

Також уперше з вересня покращено оцінку промислового виробництва. Уряд повідомив, що воно загалом відновлюється, зокрема завдяки виробництву промислового устаткування, включно з обладнанням для випуску напівпровідників. Оцінка капіталовкладень бізнесу залишилася без змін: вони продовжують відновлюватися. Імпорт, за даними уряду, не змінився.

Ризики для відновлення

Японський уряд також зберіг застереження щодо впливу подій на Близькому Сході на економіку. Серед ризиків для прогнозу він назвав наслідки війни США та Ізраїлю проти Ірану, а також нестабільність на фінансових ринках.

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