Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA представило тестову модель місяцехода, який планують відправити до південного полюса Місяця для пошуку води. Демонстрацію провели в аерокосмічному центрі JAXA у токійському місті Тьофу, повідомляє The Japan Times.

Спільна місія з Індією

Місяцехід стане частиною спільної японсько-індійської місії Lunar Polar Exploration, або LUPEX. Його запуск на японській ракеті H3 запланований на 2028 фінансовий рік. Апарат матиме обладнання для спостережень і буріння, а Індія розробляє посадковий модуль для цього проєкту.

Показана модель виконана у масштабі одна п’ята від запланованого апарата. Її створили для оцінювання прохідності місячною поверхнею, вкритою дрібним пилом — реголітом, а також для розроблення технологій буріння для пошуку води під поверхнею Місяця.

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Випробування на імітованій поверхні

Під час демонстраційного заїзду місяцехід повільно рухався за допомогою гусеничних механізмів, закріплених на чотирьох ногах. Він без труднощів подолав каміння та заглиблення, яке мало імітувати місячний кратер.

Керівник проєкту LUPEX Такесі Хосіно зазначив, що використання ровера для пересування є важливим наступним етапом дослідження Місяця після місій із точковою посадкою. За його словами, технології буріння також можуть бути корисними для спорудження бази на Місяці.

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