Японія планує посилити податкові перевірки операцій із криптоактивами після того, як Регіональне податкове бюро Токіо виявило понад 3,9 млрд єн, або $24,5 млн, незадекларованих доходів. Про це повідомляє CoinDesk.

Результати перевірок у Токіо

За даними NHK, на які посилається видання, бюро перевірило 91 користувача криптоактивів у попередньому фінансовому році та нарахувало близько 1,2 млрд єн, або $7,5 млн, додаткових податків. Чимало перевірених осіб узагалі не подавали податкових декларацій.

Згідно з ранішим звітом бюро, за рік до червня 2025 року виїзні перевірки індивідуальних криптотрейдерів у середньому давали 12,58 млн єн додаткового податку на один випадок. Це майже втричі більше за середній показник виїзних перевірок із податку на доходи.

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Дані з-за кордону

Із 2027 року Японія має щорічно отримувати від податкових органів інших країн-учасниць дані про криптовалютні операції. Це дасть аудиторам змогу зіставляти відомості з декларацій японських резидентів із даними про купівлю та продаж активів на закордонних платформах.

Токійські податкові інспектори вже використовують дані про транзакції для оцінки доходів і відбору осіб для аудиту. Бюро та місцеві податкові органи планують залучати більше фахівців і запроваджувати інструменти для аналізу цифрових операцій, а регіональні бюро обмінюватимуться результатами перевірок.

У межах Рамки звітності щодо криптоактивів Організації економічного співробітництва та розвитку японські криптосервіси мають до 30 квітня 2027 року повідомити про операції за 2026 рік клієнтів, які є податковими резидентами інших юрисдикцій-учасниць. Звіти міститимуть відомості про податкове резидентство клієнтів і вартість купівлі та продажу кожного активу.

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