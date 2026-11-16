Японія представить правила застосування ШІ в обороні до кінця листопада — The Japan Times

Міністерство оборони Японії планує до кінця листопада оприлюднити нові настанови щодо застосування штучного інтелекту в оборонній сфері. Про це в неділю в місті Йокосука префектури Канаґава заявив міністр оборони Сіндзіро Коїдзумі, повідомляє The Japan Times.

Оновлення політики 2024 року

Для підготовки документа міністерство оновить базову політику щодо ШІ, сформовану в липні 2024 року. Нові настанови призначатимуться для працівників відомства та персоналу Сил самооборони Японії.

Коїдзумі зазначив, що від формування попередньої політики минуло лише близько двох років. Водночас, за його словами, міністерство не вагатиметься переглядати її, адже сфера штучного інтелекту швидко змінюється.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Три засади використання ШІ

Міністр назвав три ключові принципи майбутніх настанов. Перший передбачає, що рішення та відповідальність за наслідки використання ШІ мають залишатися за людьми.

Інші принципи стосуються використання даних для посилення оборонних можливостей країни, а також балансу між швидким поширенням технологій штучного інтелекту та підвищенням їхньої безпеки. Коїдзумі заявив, що Японія використовуватиме ШІ та дані для зміцнення оборонних можливостей країни й хоче продемонструвати новий напрям у цій сфері.

Читай нас у