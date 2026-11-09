Японія просить Китай про запевнення щодо зустрічі Такаїті з Сі — The Japan Times

Японія звернулася до Китаю по запевнення, що голова КНР Сі Цзіньпін привітає прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїті під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені 18–19 листопада.

Очікування Токіо

Японські посадовці очікують, що китайський лідер щонайменше потисне руку Такаїті на зустрічі лідерів АТЕС. Це має стати їхньою першою зустріччю після суперечки навколо Тайваню, яка підірвала двосторонні відносини.

Як повідомляє The Japan Times, японська сторона просила Пекін запевнити, що Такаїті ставитимуться так само, як до інших світових лідерів. Про це виданню повідомили обізнані з ситуацією люди, які не були уповноважені публічно обговорювати приватні контакти.

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Можливий протест

За словами співрозмовників видання, Токіо протестуватиме, якщо для конференції запланують щось незвичне щодо Такаїті. Відносини Японії та Китаю протягом останнього року опинилися на одному з найнижчих рівнів від часу нормалізації відносин між країнами у 1972 році.

Коли Китай востаннє приймав АТЕС у 2014 році, Сі Цзіньпін потиснув руку тодішньому прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе, попри напружені відносини. Водночас ґрунт для тодішньої розрядки у двосторонніх контактах готували за кілька місяців до саміту.

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