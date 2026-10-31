Японія просуває виключення М’янми з чорного списку FATF — The Japan Times

Японія домагається виключення М'янми з чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), щоб спростити ведення бізнесу в цій країні. Про це The Japan Times повідомляє з посиланням на високопосадовця японського уряду та ще одну обізнану з питанням людину.

Пропозиція Японії

Японська сторона хоче, щоб FATF скасувала вимогу до своїх членів застосовувати посилену перевірку фінансових операцій, пов'язаних із М'янмою. Ці перевірки мають запобігати відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Якщо М'янму виключать зі списку, перевірки операцій із країною послабляться. Це може полегшити ділові контакти з нею.

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Контекст щодо М'янми

Військові М'янми захопили владу внаслідок перевороту 2021 року. Країна також залишається під увагою через шахрайські центри та незаконні фінансові операції.

Як зазначається в матеріалі, ініціатива Японії є ще однією ознакою того, що деякі великі держави прагнуть послабити міжнародну ізоляцію військового уряду М'янми.

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