Японія провела навчання на випадок аварії на АЕС Томарі — The Japan Times

У Японії провели комплексні навчання з реагування на умовну важку аварію на атомній електростанції Томарі, що належить Hokkaido Electric Power. У навчаннях на Хоккайдо беруть участь уряд префектури, відповідні муніципалітети та Канцелярія Кабінету міністрів Японії. Як повідомляє The Japan Times, очікують участі близько 8 500 місцевих жителів.

Сценарій аварії

Триденні навчання тривають до неділі. Вони включають вправи безпосередньо на АЕС Томарі — уперше за 10 років. За сценарієм, землетрус біля західного узбережжя Хоккайдо спричиняє відмову обладнання на третьому реакторі станції, через що система охолодження стає непрацездатною.

На другий день навчань прем’єр-міністерка Санае Такаїчі оголосила ядерну надзвичайну ситуацію в межах сценарію. Частина учасників відпрацьовувала перевезення людей, які умовно зазнали радіаційного опромінення, а інші проводили через систему відеоконференцзв’язку нараду щодо заходів реагування.

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Статус третього реактора

У 2025 році японський Орган ядерного регулювання дійшов висновку, що третій реактор АЕС Томарі відповідає новим стандартам безпеки країни. Це є необхідною умовою для його перезапуску. Водночас регулятор і далі розглядає план будівництва, що охоплює детальний проєкт об’єктів реактора, тому терміни відновлення його роботи залишаються невизначеними.

У 2022 році окружний суд Саппоро частково задовольнив позов місцевих жителів, які вимагали зупинити роботу АЕС Томарі, та видав судову заборону. Апеляційний суд Саппоро має оголосити рішення у цій справі в січні наступного року.

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