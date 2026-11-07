Японія розглядає дострокову сплату внеску до МКС через санкції США — The Japan Times

Японія розглядає можливість достроково сплатити внесок до Міжнародного кримінального суду за 2027 рік на тлі санкцій США проти установи. Про це з посиланням на урядові джерела повідомляє The Japan Times.

Ризик перебоїв із розрахунками

У жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа внесла МКС до санкційного режиму, встановивши 180-денний мораторій. У серпні Вашингтон уже оголосив санкції проти президентки суду Томоко Акане.

Якщо санкції повністю застосують уже у квітні 2027 року, суд можуть відрізати від розрахунків у доларах США. Це здатне порушити його роботу, зокрема виплату зарплат працівникам.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Японський урядовець заявив, що без вжиття заходів МКС незабаром може зіткнутися з дефіцитом фінансування.

Внесок Японії

Зазвичай Токіо сплачує щорічні внески до суду після квітня — на підставі бюджету нового фінансового року. Якщо влада схвалить авансовий платіж за 2027 рік, необхідні кошти можуть закласти до другого додаткового бюджету на 2026 фінансовий рік.

Бюджет МКС на 2026 рік становить близько 196 млн євро, або приблизно 34,5 млрд єн. Цього року Японія внесла орієнтовно 4,6 млрд єн — найбільшу суму серед окремих країн. Томоко Акане, яка є громадянкою Японії, попросила свою країну здійснити внески раніше. Генеральний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара заявив, що уряд розгляне можливі фінансові заходи, підтримуючи контакт із Акане та іншими державами.

Читай нас у