Японія розглядає дозвіл на моніторинг внутрішніх комунікацій — The Japan Times

Уряд Японії та правлячий блок на чолі з Ліберально-демократичною партією обговорюють перегляд законодавства про активний кіберзахист. Зміни можуть дозволити моніторинг комунікацій між суб’єктами всередині країни, щоб ефективніше виявляти кібератаки, повідомляє The Japan Times.

Чинні обмеження

Нинішні норми дозволяють відстежувати лише комунікації між іноземними країнами, що проходять через Японію, а також обмін даними між Японією та іншими державами. Представники правлячої партії вважають, що цих повноважень недостатньо для запобігання атакам.

Обговорення поправок почалися після серії витоків персональних даних. У п’ятницю прем’єр-міністерка Санае Такаїчі доручила учасникам урядової наради з кібербезпеки розглянути законодавчі зміни разом із підготовкою пакета заходів екстреного реагування.

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Механізм активного кіберзахисту

Програма активного кіберзахисту Японії передбачає моніторинг комунікацій, проникнення в системи нападників для нейтралізації загроз і посилення співпраці держави з приватним сектором. Влада планує відстежувати активність у кіберпросторі ще до здійснення атаки. У разі виявлення її ознак поліція та Сили самооборони Японії зможуть проникати на сервери нападників і нейтралізовувати загрози.

Японія планує розпочати моніторинг комунікацій до наступної осені після того, як минулого місяця набули чинності положення щодо нейтралізаційних операцій та державно-приватної співпраці. Генеральний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара заявив, що уряд обговорюватиме посилення спроможностей зі збирання інформації.

Таємниця комунікацій

Колишній міністр цифрової трансформації Масаакі Тайра зазначив, що слід обговорити, чи можна ефективно реагувати на загрози, залишаючи внутрішні комунікації поза моніторингом. Водночас дехто ставить під сумнів відповідність такого контролю конституційній гарантії таємниці комунікацій. Уряд і правлячий блок планують провести ретельні консультації з урахуванням думок експертів.

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