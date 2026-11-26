Японія розглядає можливість створення нової далекобійної протикорабельної ракети, яку можна було б запускати з контейнерних пускових установок на різних типах кораблів. Про це йдеться у проєкті настанов для наступної п’ятирічної програми оборонного нарощування, повідомляє South China Morning Post з посиланням на Kyodo News.

Японський уряд, за даними видання, вивчатиме, чи можна використовувати для ракети коробчасті пускові установки, схожі на вантажні контейнери. Їх потенційно можна було б розміщувати на різних типах військово-морських суден.

Контейнерні пускові установки

Кореспондент Naval News у Японії та експерт Йосіхіро Інаба зазначив, що Морські сили самооборони Японії давно цікавляться контейнерними ракетними системами. За його словами, останні повідомлення свідчать про можливий перехід ініціативи від досліджень до розробки системи озброєння.

Серед можливих носіїв нової ракети Інаба назвав морські патрульні кораблі, транспортні судна та судна забезпечення. На його думку, у разі потенційного конфлікту з Китаєм це могло б змусити китайських військових враховувати, що далекобійними ракетами може бути оснащено значно більше японських кораблів.

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Точний тип ракети поки не визначено. Водночас японське агентство оборонних закупівель у повідомленні від 12 серпня запросило компанії з досвідом проєктування або виробництва керованих ракет надати інформацію та обговорити технічні варіанти нової морської протикорабельної ракети й контейнерної пускової установки.

Супутникове спостереження

Проєкт настанов також передбачає створення системи супутникового спостереження на середній навколоземній орбіті. Вона мала б безперервно контролювати великі райони, виявляти та відстежувати ворожі військові кораблі й доповнювати заплановане японське угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті.

Крім того, документ пропонує придбати безекіпажні надводні судна середнього розміру для пошуково-рятувальних операцій і запуску ракет, а також супутники для захисту японських космічних апаратів від можливих атак китайських і російських супутників. Уряд також прагне підтримати внутрішнє виробництво оборонного обладнання та переглянути структуру й чисельність Сухопутних сил самооборони через труднощі з набором військових і зниження народжуваності.

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