Японія розглядає реєстрацію іноземних агентів — The Japan Times

Японія розглядає можливість зобов’язати людей, які діють від імені іноземних урядів, реєструватися як іноземні агенти. Таку норму можуть включити до нового законодавства проти шпигунства, яке також передбачатиме покарання за приховане втручання у формування політики та вибори. Про це повідомляє The Japan Times.

Пропозицію обговорили в понеділок на засіданні експертної групи з посилення розвідувальних можливостей Японії. Після доопрацювання ініціативи пов’язаний із нею законопроєкт можуть подати до парламенту щонайраніше під час сесії наступного року.

Кого може стосуватися реєстрація

За планом, люди, які просувають інтереси іноземної держави, повинні будуть реєструватися у відповідних органах, щоб зробити свою діяльність прозорою. Потенційно вимога може поширюватися на політичних консультантів, дослідників аналітичних центрів і працівників рекламних агентств.

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Національне поліцейське агентство Японії виокремило три види шкідливого втручання: спроби впливати на політику через контакти з політиками або чиновниками, поширення інформації для впливу на громадську думку чи вибори, а також пропонування фінансових вигод задля впливу на урядові рішення.

Які порушення можуть карати

Уряд розглядає покарання як за здійснення визначеної діяльності без реєстрації, так і за зловмисні дії зареєстрованих агентів. Серед можливих порушень обговорюють приховування особи під час контактів із політиками або посадовцями, а також застосування погроз для примушування людей до співпраці.

Чинні японські закони охоплюють, зокрема, отримання секретної інформації, однак залишають прогалину у протидії прихованому іноземному впливу на політику, суспільні настрої та виборчі процеси. Під час подальших обговорень мають визначити коло осіб для реєстрації, перелік звітних дій і покарання за недотримання вимог. Як орієнтир розглядають системи, що діють у США, Великій Британії та Франції. Учасники засідання також закликали чітко окреслити коло таких осіб, аби нові правила не перешкоджали академічним обмінам і роботі медіа.

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