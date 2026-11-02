Японія розглядає реєстрацію іноземних агентів — The Japan Times

Уряд Японії розглядає запровадження системи реєстрації для іноземних агентів у межах підготовки законодавства про протидію шпигунству. Особи та організації, які збирають інформацію або здійснюють операції з впливу від імені іноземних урядів, можуть бути зобов’язані реєструватися, щоб зробити таку діяльність прозорою, повідомляє The Japan Times.

Кого може стосуватися реєстрація

Японська влада планує подати відповідний законопроєкт до парламенту вже наступної весни. Для обговорення посилення розвідувальних можливостей створили експертну групу, якій минулого тижня представили конкретний план реєстраційної системи.

Уряд вивчає можливість вимагати попередньої реєстрації від працівників консалтингових компаній, аналітичних центрів і рекламних агенцій, якщо вони контактують із державними службовцями, поширюють інформацію, здатну вплинути на вибори на державні посади, або надають гроші чи інші вигоди. Покарання можуть передбачити для тих, хто не зареєструється попри такий обов’язок, а також для зареєстрованих осіб, які фальшуватимуть дані про свою особу або вдаватимуться до погроз.

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Приклади операцій впливу

Національне поліцейське агентство Японії, яке очолює розробку механізму, навело експертам приклади операцій впливу, не називаючи конкретних держав. В агентстві заявили, що приклади ґрунтуються на інформації, отриманій під час розслідувань. За даними поліції, в одному випадку іноземний агент через посередників намагався надати вигоди членам парламенту, щоб домогтися створення в Японії освітнього закладу. В іншому випадку агент поширював пропаганду на користь своєї країни.

Японія вже ухвалила закони для протидії викраденню секретної інформації іноземними суб’єктами, однак окремого законодавства щодо дій, спрямованих на неналежний вплив на політику та державне управління, немає. Лунають занепокоєння, що агенти іноземних держав можуть лобіювати інтереси своїх країн, не розкриваючи своєї ідентичності, та впливати на політиків, чиновників і громадян.

Побоювання щодо свободи слова

Водночас залишаються невизначеними межі майбутніх правил: зокрема, чи мають реєструватися працівники медіа та люди, які діють від імені союзників Японії. До категорії іноземних агентів потенційно можуть потрапити і громадяни Японії. Японська федерація асоціацій адвокатів у письмовій позиції, оприлюдненій у лютому, попередила, що така система може призвести до порушень прав людини. Учасники експертної групи закликали чітко визначити види діяльності, що вимагатимуть реєстрації, аби не перешкоджати законній роботі та висловленню думок.

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