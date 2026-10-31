Японія розглядає щорічні виплати ¥5 тис працівникам — The Japan Times

Уряд Японії розглядає можливість запровадити програму виплат, прив’язаних до рівня доходу, для працівників із низькими заробітками. Орієнтовний розмір щорічної допомоги може становити близько ¥5 тис, повідомляє The Japan Times.

Як можуть визначати виплати

Згідно з оприлюдненими урядом матеріалами, фіксовану суму очікують надавати людям, які працюють і заробляють не більш як ¥1,19 млн на рік. Передбачається, що розмір виплати поступово зростатиме, доки річний дохід не досягне ¥1,6 млн. Після перевищення певного рівня доходу допомогу поступово скорочуватимуть.

План викладено в документах, які уряд подав на засідання фінансового комітету Палати представників — нижньої палати парламенту Японії. Комітет розглядає законопроєкти про зниження податку на споживання для продуктів харчування з 8% до 1% на два роки, починаючи з квітня наступного року, а також про запровадження нової програми допомоги.

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Орієнтовний бюджет програми

Уряд планує спрямовувати на виплати загалом ¥600 млрд на рік — суму, еквівалентну 1% податку на споживання. За простим розрахунком це становить ¥5 тис на людину. Уряд зазначив у документах, що розглядатиме цей показник як орієнтир під час визначення допомоги для працівників із низькими доходами.

Також уряд оцінив, що середня виплата могла б сягнути ¥30 тис, якщо право на неї матимуть близько 20 млн людей із річним доходом від ¥1 млн до ¥3,5 млн. Міністр фінансів Сацукі Катаяма наголосив, що ці цифри є лише довідковими, а конкретних пропозицій уряд ще не представив.

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