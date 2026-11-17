У Японії уряд і правлячі партії розглядають посилення оподаткування короткострокового перепродажу квартир, який вважають одним із чинників зростання цін на житло в Токіо та інших містах. Про це The Japan Times повідомила з посиланням на джерела.

Податок для продажу протягом року

Наразі сукупна ставка податку на приріст капіталу від перепродажу квартир для фізичних осіб становить близько 40% для нерухомості, якою володіли не більш як п’ять років, та близько 20% — для об’єктів у власності понад п’ять років.

Для квартир, проданих упродовж року після придбання, влада розглядає запровадження ставки 52%. Для компаній у разі такого короткострокового перепродажу пропонують стягувати додатковий податок, еквівалентний 10% приросту капіталу.

Зміни для новобудов

Також уряд і правлячий блок планують скасувати пільгу, яка знижує податок на придбання нерухомості з 4% до 3% для нових квартир, якщо покупець перепродує об’єкт протягом року й не проживає в ньому.

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Очікується, що жорсткіші правила стримуватимуть спекулятивні операції. Їх мають включити до пакета податкової реформи на 2027 фінансовий рік.

Ціни в Токіо зростають

За даними Інституту економіки нерухомості, середня ціна нових квартир, виставлених на продаж у столичному регіоні Токіо в першій половині 2026 фінансового року, становила 114,94 млн єн. Вона вперше перевищила позначку у 100 млн єн.

Ціни на вторинному ринку квартир також зростають. Водночас іпотечні ставки підвищуються слідом за збільшенням ставок Банком Японії, що дедалі більше ускладнює придбання житла для пересічних домогосподарств.

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