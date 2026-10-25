Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що уряд серйозно розгляне можливість оснащення Морських сил самооборони атомними підводними човнами. Заяву вона зробила 14 жовтня у парламенті в Токіо. Як повідомляє South China Morning Post, дискусія відбувається на тлі занепокоєння Токіо через розширення операцій китайської армії у західній частині Тихого океану.

Міністр оборони Сіндзіро Коідзумі 16 жовтня заявив, що військова активність Китаю зростає, тоді як можливості Японії зі збору розвідданих і спостереження в Тихому океані залишаються обмеженими. За його словами, це робить посилення оборони нагальним.

Правові та технічні бар’єри

Коїдзумі торік у грудні заявив у парламенті, що пацифістська конституція Японії не забороняє ядерну силову установку на військових кораблях. Водночас закон країни про атомну енергію обмежує її використання мирними цілями. Попередні уряди трактували цю норму як заборону на військову ядерну силову установку, а кабінет Такаїчі пізніше того ж місяця підтвердив цю позицію.

Китай розкритикував обговорення. Речниця МЗС КНР Мао Нін 16 жовтня заявила, що Токіо прагне поступово послабити ядерні обмеження, та попередила про загрозу регіональному миру і стабільності.

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Японія має розвинений флот звичайних підводних човнів, придатних для оборони морських вузьких проходів біля південно-західних островів країни. Атомні субмарини могли б довше підтримувати високу швидкість під водою, швидше переміщуватися між районами патрулювання та діяти на більшій відстані. Водночас Коїдзумі зазначав, що такі човни зазвичай вважають гучнішими за звичайні, хоча їхні акустичні характеристики поліпшуються.

Вартість і альтернативи

За оцінкою дослідника Масасі Мурано та його колег, за зіставних витрат Японія могла б придбати й утримувати шість атомних ударних підводних човнів або десять великих звичайних ракетних субмарин на додачу до базового флоту з 22 звичайних човнів. Дослідники вважають, що звичайні ракетні підводні човни в поєднанні з підводними дронами можуть забезпечити кращу ефективність у звичайній війні.

Японії також знадобляться спеціалізовані верфі, ремонтні потужності, системи ядерної безпеки та підготовлений персонал для експлуатації й обслуговування реакторів. Мурано оцінює, що навіть за початку робіт зараз перший атомний підводний човен країна могла б ввести до складу флоту не раніше кінця 2030-х років, а більш імовірно — у 2040-х.

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