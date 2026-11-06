Японія спрямує доходи від продажу ETF на галузі зростання — Channel NewsAsia

У Японії прем’єр-міністерка Санае Такаїті заявила, що уряд планує спрямувати додаткові надходження від продажу Банком Японії біржових інвестиційних фондів (ETF) на фінансування галузей зростання, зокрема важливих для економічної безпеки країни. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Продажі ETF збільшили

Банк Японії 30 жовтня ухвалив рішення збільшити річний обсяг продажу ETF зі свого портфеля з 330 млрд до 860 млрд єн. За наведеним у повідомленні курсом, ця сума становить близько 5,5 млрд доларів США.

Частину чистого прибутку, який центральний банк отримує щороку, зокрема від операцій з ETF, перераховують до державної скарбниці. Адміністрація Такаїті шукає способи наростити неподаткові надходження, щоб фінансувати масштабні видаткові плани та не покладатися надмірно на додаткові запозичення.

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Заява про ринки

Відповідаючи в парламенті на запитання про глобальний розпродаж на ринках після проміжних виборів у США, Такаїті сказала, що уряд уважно стежить за ситуацією. За її словами, підвищена волатильність впливає на економіки в усьому світі.

Прем’єр-міністерка також зазначила, що обізнана з різким падінням котирувань, передусім у секторах штучного інтелекту та виробництва мікросхем. Вона додала, що уряд зосередиться на заходах для створення сильної економіки, зокрема на підтримці індустрій, у яких Японія має конкурентні переваги.

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