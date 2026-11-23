Японія створила регіональну робочу групу для допомоги азійським країнам у формуванні екстрених запасів нафти та координації дій у разі дефіциту. Ініціативу оголосила прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі в Манілі на Філіппінах під час зустрічі лідерів Азійської спільноти нульових викидів, що проходила паралельно із самітом АСЕАН, повідомляє Euronews.

Спільне зберігання нафти

Токіо також запропонував використовувати незадіяні резервуари для зберігання нафти, зокрема на закритих нафтопереробних заводах, для запасів інших азійських країн. За задумом Японії, це дало б змогу створити систему спільного зберігання нафти в регіоні.

Робоча група співпрацюватиме з Міжнародним енергетичним агентством та Економічним дослідницьким інститутом АСЕАН і Східної Азії. Її учасники оцінюватимуть наявні нафтові резерви та розглядатимуть механізми координації дій у разі перебоїв із постачанням.

Центр нафтової безпеки

Японія та Міжнародне енергетичне агентство також окреслили плани створення в Токіо центру нафтової безпеки за підтримки команд агентства в Парижі та Сінгапурі. Він має допомагати країнам розвивати системи зберігання, обмінюватися інформацією про нафтові ринки та готуватися до надзвичайних ситуацій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними МЕА, у 2025 році через Ормузьку протоку проходило близько чверті світової морської торгівлі нафтою, а приблизно 80% цих вантажів прямували до Азії. Країни-члени агентства 11 березня погодилися зробити доступними для ринку 400 млн барелів із екстрених резервів у відповідь на війну в Ірані. Euronews називає це найбільшим скоординованим наданням запасів в історії агентства.

За словами міністерки торгівлі Філіппін Крістіни Роке, Сінгапур, Індонезія та Малайзія підтримали пропозицію щодо спільного зберігання. Інтерес до зберігання нафти у країнах із доступними потужностями також висловили Об’єднані Арабські Емірати. Водночас домовленостей, які дали б країнам змогу використовувати резерви одна одної, поки немає.

Японія та Філіппіни також підписали трирічну угоду, яка має допомогти Манілі розвинути власні екстрені нафтові резерви. Документ передбачає співпрацю щодо сховищ, фінансування та правил управління і вивільнення запасів.

Читай нас у