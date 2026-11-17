Японія створить єдині правила безпекової допомоги за кордоном — The Japan Times
Японія планує запровадити єдині правила для узгодження заходів закордонної безпекової підтримки, зокрема офіційної допомоги розвитку та передання оборонного обладнання. Новий підхід має допомогти ефективніше використовувати різні інструменти підтримки країн-однодумців для посилення стратегічної співпраці, повідомляє The Japan Times.
Координація допомоги
Японський уряд останніми роками розширював набір інструментів закордонньої безпекової підтримки, зокрема у 2023 році започаткував програму офіційної безпекової допомоги. Водночас відсутність спільної політики призводила до того, що підрозділи різних міністерств і відомств, зокрема МЗС та Міністерства оборони, реалізовували такі заходи окремо.
Нові правила мають об’єднати політику надання безпекової допомоги. Міністерство закордонних справ розглядає підготовку настанов із підходами для окремих країн і регіонів. Їх планують сформувати з урахуванням змісту трьох ключових документів Японії у сфері безпеки, які мають переглянути до кінця року.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Акцент на морських шляхах
Уряд розраховує точніше відповідати на потреби країн-однодумців, поєднуючи інфраструктурні проєкти з постачанням оборонного обладнання. Видання зазначає, що Японія посилює безпекову підтримку на тлі активізації примусових дій Китаю в Східнокитайському та Південнокитайському морях.
Для підвищення безпеки морських шляхів Японія підтримувала країни Південно-Східної Азії, зокрема допомагала вести навігаційні карти та надавала патрульні судна. Зміцнення морських маршрутів залишиться одним із пріоритетів, а нові правила мають забезпечити стратегічніше спрямування відповідної допомоги.
За словами неназваного урядовця, до Національної стратегії безпеки також планують включити безпекову та пов’язану з економічною безпекою офіційну допомогу розвитку, які МЗС запропонувало у бюджетному запиті на 2027 фінансовий рік. Японія прагне чіткіше визначити роль кожного інструменту допомоги, посилити координацію між ними та зміцнити стримувальні спроможності країн-однодумців.