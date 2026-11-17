Японія планує запровадити єдині правила для узгодження заходів закордонної безпекової підтримки, зокрема офіційної допомоги розвитку та передання оборонного обладнання. Новий підхід має допомогти ефективніше використовувати різні інструменти підтримки країн-однодумців для посилення стратегічної співпраці, повідомляє The Japan Times.

Координація допомоги

Японський уряд останніми роками розширював набір інструментів закордонньої безпекової підтримки, зокрема у 2023 році започаткував програму офіційної безпекової допомоги. Водночас відсутність спільної політики призводила до того, що підрозділи різних міністерств і відомств, зокрема МЗС та Міністерства оборони, реалізовували такі заходи окремо.

Нові правила мають об’єднати політику надання безпекової допомоги. Міністерство закордонних справ розглядає підготовку настанов із підходами для окремих країн і регіонів. Їх планують сформувати з урахуванням змісту трьох ключових документів Японії у сфері безпеки, які мають переглянути до кінця року.

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Акцент на морських шляхах

Уряд розраховує точніше відповідати на потреби країн-однодумців, поєднуючи інфраструктурні проєкти з постачанням оборонного обладнання. Видання зазначає, що Японія посилює безпекову підтримку на тлі активізації примусових дій Китаю в Східнокитайському та Південнокитайському морях.

Для підвищення безпеки морських шляхів Японія підтримувала країни Південно-Східної Азії, зокрема допомагала вести навігаційні карти та надавала патрульні судна. Зміцнення морських маршрутів залишиться одним із пріоритетів, а нові правила мають забезпечити стратегічніше спрямування відповідної допомоги.

За словами неназваного урядовця, до Національної стратегії безпеки також планують включити безпекову та пов’язану з економічною безпекою офіційну допомогу розвитку, які МЗС запропонувало у бюджетному запиті на 2027 фінансовий рік. Японія прагне чіткіше визначити роль кожного інструменту допомоги, посилити координацію між ними та зміцнити стримувальні спроможності країн-однодумців.

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