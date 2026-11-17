Японія та країни Асоціації держав Південно-Східної Азії домовилися посилити співпрацю в енергетиці, морській безпеці, передових технологіях і диверсифікації ланцюгів постачання. Домовленостей досягли 17 листопада на саміті Японія—АСЕАН у Манілі, Філіппіни, повідомляє The Japan Times.

Економічна стійкість

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі та лідери держав Південно-Східної Азії заявили про намір зміцнювати економіки перед зовнішніми потрясіннями. Учасники саміту також пообіцяли стимулювати інвестиції у визначені напрями співпраці.

Лідери ухвалили спільну заяву щодо досягнення економічної стійкості. Такаїчі заявила, що ланцюги постачання, зокрема критично важливих мінералів, зміцнюватимуть у відповідь на свавільні обмеження експорту.

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Енергетика і технології

Японська прем'єрка запропонувала механізм координації екстреного вивільнення нафтових резервів. Також обговорювали план створення спільного ринку передових технологій.

Зустріч відбулася на тлі прагнення Японії поглибити зв'язки з державами регіону в умовах тривалої суперечки з Китаєм.

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