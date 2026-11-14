Японія та Філіппіни планують підписати меморандум про нафтові резерви — The Japan Times

Японія та Філіппіни планують на початку наступного тижня підписати меморандум про співпрацю зі створення нафтових резервів на Філіппінах. У межах партнерства державний і приватний сектори Японії допомагатимуть Філіппінам розробити національну систему запасів нафти для посилення енергетичної безпеки, повідомляє The Japan Times.

Підписання наступного тижня

Меморандум мають підписати міністр промисловості Японії Рьосей Акадзава та представник Філіппін. Це заплановано напередодні саміту платформи Asia Zero Emission Community, який відбудеться у вівторок у Манілі.

Документ передбачатиме спільне дослідження співпраці з країнами-виробниками нафти, зокрема Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Сторони також розглядатимуть розробку систем, необхідних для створення національного плану нафтових резервів.

Запаси та фінансування

У березні Філіппіни оголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці на тлі посилення нестабільності на Близькому Сході. Відтоді країна працює над підвищенням стійкості постачання нафти. Філіппіни, як і Японія, отримують із Близького Сходу понад 90% імпорту сирої нафти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Станом на 3 травня запаси нафти на Філіппінах дорівнювали 53 дням внутрішнього споживання. Для порівняння, державні та приватні резерви Японії могли покривати 207 днів споживання.

Філіппіни планують збудувати резервуарні потужності для національних запасів, завершення яких очікується у 2027 році та пізніше. Країна також має намір збільшити резерви на 15 млн барелів, що еквівалентно 30 дням споживання.

Японська інженерна компанія Chiyoda Corp., як очікується, невдовзі підпише меморандум із Philippine National Oil щодо технологічної допомоги для об’єктів зберігання нафти. Одним із можливих джерел фінансування заходів може стати японська програма POWERR Asia, яка передбачає близько $10 млрд фінансової допомоги азійським країнам для зміцнення енергетичних мереж постачання.

Читай нас у