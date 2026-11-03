Уряди Японії та В’єтнаму розглядають можливість укласти угоду, яка дозволить їм взаємно інформувати про арешт або затримання громадян іншої країни без згоди цих людей. Ініціатива має посилити стримування на тлі зростання кількості правопорушень за участю громадян В’єтнаму в Японії, повідомляє The Japan Times з посиланням на джерела.

Плани підтвердити на зустрічі

Очікується, що прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті та генеральний секретар Комуністичної партії В’єтнаму То Лам, який також є президентом країни, підтвердять намір укласти угоду під час зустрічі наступного понеділка. В’єтнамський лідер має прибути до Японії з чотириденним візитом у неділю.

У травні Такаїті й То Лам під час переговорів у Ханої домовилися посилити співпрацю в консульських справах.

Питання згоди та строки

Відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, інформування держави громадянства про арешт або затримання іноземця загалом потребує згоди цієї особи. Японія та В’єтнам розглядають можливість дозволити таке повідомлення без згоди за умовами майбутньої угоди.

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Японський посадовець заявив, що оперативне повідомлення про затримання може стати суттєвим стримувальним чинником з огляду на сильні органи громадської безпеки В’єтнаму. Деталі, зокрема види інцидентів, на які поширюватиметься механізм, ще обговорюватимуть. Через питання прав людини угода може набути чинності не раніше ніж через два-три роки.

Статистика японської поліції

За даними Національного поліцейського агентства Японії, у 2025 році поліція вжила заходів у 10 773 справах за участю громадян В’єтнаму, які не мають статусу постійних мешканців країни. Це приблизно на 11% більше, ніж роком раніше, і понад 40% усіх таких справ за участю іноземців.

Японія вже має подібні угоди або договори зі США, Великою Британією, Китаєм і колишнім СРСР.

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