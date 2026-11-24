Посольство Японії в Москві вдруге провело консульську зустріч із журналістом Юкі Імаї, якого влада Російської Федерації — держави-агресора — затримала за підозрою у шпигунстві. Посол Японії в Росії Акіра Муто та інші дипломати відвідали Імаї в московському слідчому ізоляторі «Лефортово» і підтвердили, що він не має проблем зі здоров’ям, повідомляє The Japan Times.

Затримання на Сахаліні

Юкі Імаї працює репортером японської газети Hokkaido Shimbun. Його затримали 13 жовтня на Сахаліні, після чого перевезли до Москви. Попередня консульська зустріч японських представників із журналістом відбулася 26 жовтня.

Японське посольство заявило, що наполегливо вимагатиме від російського уряду негайно звільнити японського громадянина, виявити до нього гуманітарне ставлення та забезпечити справедливе й неупереджене поводження.

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Вимога прем’єрки Японії

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті також вимагала негайного звільнення Імаї під час приблизно 30-хвилинної розмови з президентом Росії Владіміром Путіним у китайському Шеньчжені в середу.

Під час цієї ж зустрічі Такаїті закликала Путіна скасувати президентський указ, за яким місцеві дочірні структури Japan Tobacco передали в управління російській компанії.

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