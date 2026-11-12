Японія виділить 294 млн єн на медичні послуги в Газі — The Japan Times

Японія надасть 294 млн єн, або $1,84 млн, на поліпшення медичних послуг у секторі Гази. Кошти спрямують на посилення координації роботи екстрених медичних бригад, повідомляє The Japan Times з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Угода між Японією та ВООЗ

Церемонія підписання угоди між урядом Японії та ВООЗ відбулася у вівторок у палестинському місті Рамаллі на Західному березі Йордану. Посол Японії у справах Палестини Кацухіко Араіке заявив, що потреби палестинців виходять за межі негайної гуманітарної допомоги.

За його словами, громадам також потрібні відновлення основної інфраструктури, зміцнення державних інституцій і стабільне надання базових послуг.

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Стан медичної системи

У секторі Гази тривають проблеми з відбудовою та роботою системи охорони здоров’я. Видання зазначає, що сильніші опади з початком зими спричинили підтоплення медичних закладів.

Попри припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, яке набуло чинності в жовтні минулого року, Ізраїль продовжив військові операції на території. За даними місцевих органів охорони здоров’я, внаслідок атак після перемир’я загинули понад 1 600 людей.

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