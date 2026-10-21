Японія виділить ¥1,65 млрд на антидронову систему для Малайзії — The Japan Times

Японський уряд планує витратити 1,65 млрд єн на систему протидії дронам для ВМС Малайзії. Систему безоплатно нададуть у межах програми офіційної безпекової допомоги OSA, за якою Японія передає оборонне обладнання країнам, що поділяють її підходи, повідомляє The Japan Times.

Третя допомога за програмою OSA

Про цей план оголосили у вівторок. Це буде третє надання Малайзії допомоги за програмою OSA.

Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотеґі та міністр оборони Малайзії Мохамед Халед бін Нордін підписали й обмінялися нотами щодо нової домовленості в Міністерстві закордонних справ у Токіо.

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Морська безпека

Малайзія розташована біля Малаккської протоки та Південно-Китайського моря й має стратегічне значення для морських шляхів, важливих для Японії.

Завдяки новій допомозі Токіо прагне посилити можливості малайзійського флоту зі спостереження, а також зміцнити співпрацю двох країн у сфері морської безпеки.

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