Японія не братиме участі як спостерігач у першій конференції з огляду Договору ООН про заборону ядерної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Kyodo News.

Конференція в Нью-Йорку

П'ятиденна конференція розпочнеться 30 листопада у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку під головуванням Південної Африки. Її учасники розглянуть виконання договору та оцінять поступ у ядерному роззброєнні.

Договір ухвалили 2017 року, а чинності він набув у січні 2021 року. Документ забороняє розроблення, випробування, виробництво, володіння, застосування та погрозу застосування ядерної зброї.

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Позиція Токіо

Японія, єдина країна, що зазнала атомних бомбардувань під час війни, не підписала і не ратифікувала договір. Токіо вважає американське ядерне стримування необхідним для національної безпеки та виступає за практичні заходи з роззброєння за участю держав із ядерною зброєю і без неї.

Рішення ухвалили на тлі повідомлень про можливий перегляд прем'єр-міністеркою Санае Такаїті Трьох неядерних принципів Японії, запроваджених 1967 року. За даними Kyodo, вона має намір зберегти заборони на володіння і виробництво ядерної зброї, але допускає перегляд принципу, який забороняє ввезення такої зброї на територію країни. Китай висловив серйозне занепокоєння щодо можливих змін.

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