Японія витратила рекордні 7,98 трлн єн на підтримку валюти — Channel NewsAsia

Японія 30 липня провела найбільшу за один день валютну інтервенцію для підтримки єни, витративши 7,98 трлн єн, або $50,36 млрд. Для цього японська влада продавала долари та купувала єни, намагаючись зупинити падіння національної валюти.

Як повідомляє Channel NewsAsia, дані Міністерства фінансів Японії свідчать, що попередній одноденний рекорд становив 6,28 трлн єн і був встановлений 30 квітня. Відомство веде відповідну статистику з 1991 року.

Три дні операцій

Японська влада виходила на валютний ринок тричі — 30 і 31 липня, а також 3 серпня. 31 липня обсяг інтервенції становив 5,55 трлн єн. Того дня Сполучені Штати також втрутилися у валютний ринок, продаючи євро та купуючи єни.

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Ще 1,87 трлн єн Японія витратила 3 серпня. Банк Кореї синхронізував власну інтервенцію з купівлі вон із японськими операціями, щоб посилити їхній ефект, заявляли тоді південнокорейські посадовці.

Найбільші місячні витрати

Щоденна статистика деталізує раніше оприлюднені дані про рекордний місячний обсяг інтервенцій: із 30 липня до 26 серпня Японія витратила 15,4 трлн єн, або $97,19 млрд. На момент початку операцій курс єни опускався до найнижчого за 40 років рівня — близько 164 єн за долар.

Старший економіст NLI Research Institute Цуйосі Уено заявив, що масштаб операцій засвідчив терміновість, із якою уряд прагнув стримати ослаблення єни. За його словами, неврегульована ситуація навколо Ірану, яку він назвав одним із чинників слабкості японської валюти, може й надалі тиснути на її курс.

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