Японія вивчає полігони Індії для випробувань ракет і дронів — The Japan Times

Японія направила до Індії посадовців, щоб вивчити можливість використання індійських ракетних полігонів для випробувань далекобійного озброєння, зокрема протикорабельної ракети Type 25, а також малих ударних дронів. За даними The Japan Times, про це заявив начальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії генерал Масайосі Араї.

Ракета з дальністю близько 1000 км

За словами Араї, японська сторона оцінює, як проводити навчання, щоб повною мірою використати дальність ракети Type 25, яка становить приблизно 1000 кілометрів. Він назвав це значним викликом для японських сил.

Японія розглядає можливості створення відповідних умов для тренувань на власній території, а за потреби — за кордоном. За даними NHK, посадовці прибули до Індії раніше цього місяця та протягом приблизно тижня оглядали кілька майданчиків.

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Випробування малих ударних дронів

Під час поїздки також обговорювали перспективу тестування на індійських полігонах малих ударних безпілотників. Японія прагне створити багаторівневу систему берегової оборони, що включатиме недорогі безпілотні літальні, надводні та підводні апарати для розвідки й ударних завдань, а також ракети для ураження цілей поза межами досяжності противника.

Араї зазначив, що навчанню з дронами в Японії перешкоджають питання використання радіочастот, зв’язку з безпілотниками, безпеки та координації з місцевою владою. Японські посадовці також вказували, що робота таких систем може впливати на цивільне телебачення та смартфони.

У серпні міністри оборони Японії та Австралії Сіндзіро Коідзумі й Річард Марлз повідомили, що працюють над розширенням доступу Японії до австралійських ракетних полігонів. Японські сили самооборони вже запускали протикорабельну ракету під час навчань в Австралії у 2023 році, а торік провели складніший пуск.

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