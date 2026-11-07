Японія визначила 28 напрямів для інвестицій понад ¥370 трлн — The Japan Times

Уряд Японії визначив 28 пріоритетних продуктів і технологій для державних та приватних інвестицій сукупним обсягом понад 370 трлн єн. До переліку увійшли, зокрема, напівпровідники та штучний інтелект, за даними джерел, про які повідомляє The Japan Times.

Перелік із 28 напрямів

Список представили на засіданні Ради зі стратегії зростання Японії, яке очолила прем'єр-міністерка Санае Такаїчі. Пріоритетні позиції відібрали з 62 продуктів і технологій у 17 стратегічних сферах.

Влада очікує, що визначені напрями матимуть значний економічний мультиплікативний ефект. Серед них — вертикальний і фізичний штучний інтелект, центри обробки даних, біофармацевтичні препарати, квантові обчислення, суднобудування та переробка критично важливих мінералів.

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П'ятирічний період інвестицій

Уряд планує до кінця року підготувати план реалізації стратегії. Наступні п'ять років мають стати періодом інтенсивних інвестицій.

Такаїчі заявила на засіданні, що масштабні та стратегічні заходи інвестиційної підтримки необхідні для формування внутрішнього ланцюга постачання напівпровідників.

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