Японія втретє виграла чемпіонат Азії з бейсболу — The Japan Times

Збірна Японії з бейсболу перемогла Південну Корею з рахунком 5:1 у фіналі Asia Professional Baseball Championship у Токіо. Матч відбувся в неділю на стадіоні Tokyo Dome за присутності 36 022 глядачів. Японці втретє стали чемпіонами турніру.

Вирішальний хоумран

Томоя Масакі вибив триочковий хоумран у фіналі, а пітчер Хірото Такахаші провів на полі сім інінгів і дозволив суперникам набрати один ран. Про перемогу японської команди повідомляє The Japan Times.

Asia Professional Baseball Championship є турніром для збірних U-24, у якому також беруть участь Австралія, Південна Корея та Тайвань. У матчі за третє місце Австралія перемогла Тайвань — 6:4.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Третій титул без поразок

Японія виграла всі три проведені розіграші змагання: у 2017, 2023 та 2026 роках. Після фінальної перемоги її безпрограшна серія на турнірі становить 11 матчів.

Руї Мунеяма визнали найціннішим гравцем турніру. У чотирьох матчах він вибив чотири хоумрани, набрав 11 RBI та вибив три дабли серед 10 хітів. Масакі завершив турнір із п'ятьма хоумранами та 11 RBI. Менеджер збірної Тадахіто Іґучі передав Масакі чек на 30 мільйонів єн, який команда отримала за перемогу, а також доручив йому прийняти чемпіонський трофей.

Читай нас у