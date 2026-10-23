Японія з 1 листопада змінить правила безподаткових покупок — Channel NewsAsia

Із 1 листопада туристи в Японії сплачуватимуть стандартний 10-відсотковий споживчий податок під час купівлі товарів, а повернути його зможуть перед виїздом із країни. Нова система має запобігти перепродажу придбаних без податку товарів на території Японії, повідомляє Channel NewsAsia.

Повернення податку перед вильотом

Наразі туристи, які відповідають встановленим вимогам, можуть купувати товари без сплати 10-відсоткового податку у визначених магазинах. За новими правилами мандрівники спершу платитимуть податок, а потім оформлюватимуть його повернення під час виїзду з Японії.

Митниця Токіо продемонструвала нову процедуру в аеропорту Ханеда, де встановили понад 20 терміналів для її проведення та виділили місце для огляду багажу. Додаткові процедури можуть подовжити час проходження формальностей в аеропортах, зокрема через черги до пунктів митного контролю та терміналів для повернення коштів.

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Огляд покупок і багажу

Пасажири, які вилітають із великих аеропортів Наріта, Ханеда, Кансай, Тюбу, Фукуока, Новий Тітосе та Наха, зможуть пройти частину процедури онлайн. Водночас митники можуть вимагати пред’явити покупки для перевірки перед вильотом.

За інформацією Японського агентства туризму, усі необхідні процедури, включно з можливим митним оглядом, слід завершити до проходження процедур перед посадкою. Після здачі багажу отримати його назад буде неможливо. Товари з магазинів tax-free мають бути такими, які турист може особисто вивезти з Японії. Перевірки проводитимуть за кожною окремою операцією: якщо мандрівник не зможе показати хоча б один товар із чека, повернення податку за всю операцію не нададуть.

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