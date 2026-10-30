Японія зафіксувала активізацію польотів китайських військових літаків і безпілотників у районі протоки Міяко між Окінавою та островом Міяко. Як повідомляє South China Morning Post, Токіо підняло винищувачі у відповідь на цю активність.

Польоти через протоку Міяко

За даними Об’єднаного штабу Сил самооборони Японії, цього тижня через протоку Міяко до Тихого океану пролетіли китайський розвідувально-ударний безпілотник TB-001, розвідувальний літак Y-9 і безпілотник BZK-005. Згодом вони повернулися до материкової частини Китаю тим самим маршрутом.

Ще один літак Y-9 помітили в повітряному просторі від району на південний захід від островів Дандзьо в префектурі Нагасакі до вод на північний захід від Окінави. Протока Міяко, як і протока Баші та Лусонська протока, є одним із морських проходів, якими китайські військово-морські сили можуть виходити за межі першого острівного ланцюга до ширшої частини Тихого океану.

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Навчання Японії та США

Польоти відбувалися одночасно зі спільними японсько-американськими навчаннями Keen Sword, які тривали з 19 до 29 жовтня. Маневри проходили, зокрема, на островах Міяко та Йонаґуні, розташованих приблизно за 110 кілометрів на схід від Тайваню, і були зосереджені на сценарії можливого конфлікту навколо острова.

Паралельно ударна група Китаю «Ляонін» у супроводі трьох есмінців з керованими ракетами проводила навчання у західній частині Тихого океану. За інформацією видання, вона пройшла рідкісним маршрутом проти годинникової стрілки навколо Філіппін і, за повідомленнями, наблизилася до філіппінського узбережжя на 15,2 морської милі.

США також розгорнули підрозділ безпілотної авіації Корпусу морської піхоти на філіппінському аеродромі в Палавані неподалік від островів Спратлі. За даними USNI News, на базі, ймовірно, діє Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron 1, яка підтримує експлуатацію багатоцільових розвідувально-ударних безпілотників MQ-9A Reaper, інтегрованих у систему спостереження США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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