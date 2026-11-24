Японія заохочує постачальників автомобільної промисловості долучатися до оборонного виробництва, зокрема виготовляти компоненти для безпілотників. Уряд у Токіо прагне використати наявні промислові ланцюги постачання для найбільшого переозброєння країни з часів Другої світової війни, повідомляє Defense News з посиланням на Reuters.

Виробник Aster, який раніше постачав деталі для Toyota, минулого року почав працювати в оборонному секторі. Електродвигуни компанії використовують у дронах американської компанії оборонних технологій Anduril. Оборонні замовлення вже становлять близько 10% виручки Aster. Генеральний директор компанії Такенобу Хонго заявив, що виробництво для дронів є вигіднішим за випуск автомобільних моторів.

Підтримка виробників

Агентство з придбання, технологій та логістики Японії, яке відповідає за закупівлі для міністерства оборони, оцінює потенційних постачальників, знайомить їх із виробниками озброєнь і пропонує нові механізми фінансування. Агентство також проводить у Токіо заходи, на яких японські компанії можуть налагодити контакти із західними замовниками. У вересневому форумі взяли участь 48 японських компаній із різних галузей — удвічі більше, ніж роком раніше.

Японська автомобільна промисловість виробляє понад 8 млн машин на рік, забезпечує роботою приблизно кожного десятого працівника країни та включає близько 70 тисяч компаній. Водночас, за даними Японської асоціації автовиробників, у 2025 році заводи країни випустили майже на 900 тисяч автомобілів менше, ніж десять років тому.

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Ставка на безпілотники

У жовтні агентство запустило програму фінансування розробки й випробувань нових військових технологій та заохочує виробників автодеталей створювати компоненти для безпілотних літальних апаратів. Воно готове виділяти мільйони доларів проєктам, що дійдуть до етапу розробки прототипів.

Японія торік експортувала трохи більш як 1,1 тисячі безпілотників, тоді як Тайвань продав закордонним клієнтам приблизно 123 тисячі таких апаратів. Гендиректор Terra Drone Тору Токусіґе вважає, що залучення автомобільних постачальників може суттєво збільшити японські виробничі можливості у сфері дронів.

Водночас великі автовиробники Toyota, Honda і Nissan не поспішають переорієнтовуватися на оборонний сектор. Toyota заявила, що наразі не планує займатися діяльністю, пов’язаною з обороною, Honda не має конкретних планів входити до цієї галузі, а Nissan відмовився коментувати можливу оборонну співпрацю.

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